Видеокамерами с искусственным интеллектом оснастили Дворец спорта «Егорьевск»

Заполненность Дворца спорта в Егорьевске будут отслеживать видеокамеры с искусственным интеллектом. Оборудование также поможет следить за безопасностью в учреждении. Пока — в качестве эксперимента, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Система проходит тестирование. Данные, которые будут получены в ходе мониторинга, помогут проанализировать и перераспределить нагрузку на тренажерный зал, а также спортивные секции», — объяснили в управлении спорта и молодежной политики администрации г. о. Егорьевск.

Новое «умное» оборудование поможет выявить часы пик и моменты затишья. На основании полученной информации можно будет пересмотреть график посещений и придумать, чем заполнить паузы без посетителей. Если система хорошо себя зарекомендует, ее будут внедрять и в других спортивных объектах. Со временем такой подход позволит оценить необходимость строительства дополнительных спортивных объектов в муниципалитетах региона.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я, прежде всего, имею в виду видеонаблюдение — систему „Безопасный регион“, — подчеркнул Воробьев.