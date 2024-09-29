VI военно-патриотические межрегиональные Скобелевские сборы проходят в Раменском

В Раменском округе проводят VI военно-патриотические межрегиональные Скобелевские сборы. Мероприятие посвящено памяти великого русского полководца Михаила Скобелева и проводятся среди военно-спортивных и военно-патриотических клубов, кадетских корпусов, юнармейских отрядов и патриотических объединений образовательных учреждений, сообщила пресс-служа администрации городского округа.

Ребята показывают свое мастерство в Дергаевской школе № 23.

Соревнования проходят в двух возрастных лигах: старшей 14-17 лет и младшей 10-13 лет. Каждая команда состоит из пяти участников и одного руководителя. Участвуют команды не только из Раменского округа, но и из Переславля-Залесского, Коврова, Тулы и Иваново.

Участники пройдут соревнования военно-прикладной направленности, такие как историческая викторина, состоящая из трех блоков: жизненный путь М. Д. Скобелева, вопросы по теме СВО, вопросы по Основам Православной Культуры (теория), марш-бросок на один километр с боевой укладкой, смотр строя и песни, контрольно-силовое упражнение, метание ножей, разборка-сборка автомата Калашникова и снаряжение магазина патронами.

Кроме того, участники показывают свое мастерство в комбинированной стрельбе из пневматической винтовки, стрельбе из пистолета в электронном тире, в метании гранаты на дальность и на точность.

Проверяет жюри и знание Воинских Уставов, оценит навыки первой доврачебной помощи и знание топографии.

«Сборы проводятся традиционно с целью духовно-нравственного воспитания и физического развития молодёжи, восстановления неразрывной живой связи современной молодежи с православными традициями русского воинства и готовности к защите Отечества и службе в Вооруженных силах России. Также мы ставим перед собой задачу активизировать интерес у молодых людей к изучению истории России, жизни и деятельности прославленных полководцев», — отметил один из организаторов, руководитель объединения «Суворовско-Ушаковских сборов», ветеран боевых действий Николай Юдин.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.