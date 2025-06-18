сегодня в 15:22

Ветераны СВО Подмосковья примут участие во Всероссийском турнире по волейболу сидя

Команда ветеранов специальной военной операции из Подмосковья сразится за главный трофей Всероссийских соревнований по волейболу сидя «Герои нашего времени», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Честь Подмосковья будут защищать восемь спортсменов, все они принимали участие в боевых действиях. Среди них: кавалеры ордена Мужества, медали за Отвагу, медаль за Храбрость, медали Жукова и других наград за боевые заслуги.

​Соревнования пройдут с 20 по 22 июня в Москве и объединят 15 команд героев СВО со всей России. На турнире выступят как любители, так и опытные спортсмены, призеры межрегиональных Кубков Защитников Отечества.

​Торжественная церемония открытия соревнований пройдет 20 июня в 10:00. В течение первых двух дней турнира команды преодолеют групповой этап, четвертьфинал и полуфинал, а 22 июня состоится большой финал и матч за третье место — с 10:00. Завершится мероприятие торжественной церемонией награждения.

Всероссийский турнир по волейболу сидя «Герои нашего времени» проводится в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

​Дата проведения: с 20 по 22 июня 2025 года.

​Место проведения: г. Москва, ул. Юрия Никулина, д. 3.

Программа мероприятия:

20 июня

10:00 — 10:30 церемония открытия;

11:00 — 19:00 групповой этап соревнований.

21 июня

10:00 — 14:00 групповой этап соревнований;

15:00 — 19:00 соревнования в ¼ и ½ финала.

22 июня

10:00 — 11:30 матч за 3 место;

11:30 — 13:00 матч за 1 место;

13:30 — 14:30 церемония закрытия, награждение.

​Заявки на аккредитацию представителей средств массовой информации принимаются на почту press@paralymp.ru. В заявке необходимо указать ФИО, паспортные данные, должности, контакты представителей СМИ. Телефон контактного лица: 8 (926) 78 13 821.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.