Ветераны СВО Подмосковья примут участие во Всероссийском турнире по волейболу сидя
Фото - © Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Команда ветеранов специальной военной операции из Подмосковья сразится за главный трофей Всероссийских соревнований по волейболу сидя «Герои нашего времени», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Честь Подмосковья будут защищать восемь спортсменов, все они принимали участие в боевых действиях. Среди них: кавалеры ордена Мужества, медали за Отвагу, медаль за Храбрость, медали Жукова и других наград за боевые заслуги.
Соревнования пройдут с 20 по 22 июня в Москве и объединят 15 команд героев СВО со всей России. На турнире выступят как любители, так и опытные спортсмены, призеры межрегиональных Кубков Защитников Отечества.
Торжественная церемония открытия соревнований пройдет 20 июня в 10:00. В течение первых двух дней турнира команды преодолеют групповой этап, четвертьфинал и полуфинал, а 22 июня состоится большой финал и матч за третье место — с 10:00. Завершится мероприятие торжественной церемонией награждения.
Всероссийский турнир по волейболу сидя «Герои нашего времени» проводится в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».
Дата проведения: с 20 по 22 июня 2025 года.
Место проведения: г. Москва, ул. Юрия Никулина, д. 3.
Программа мероприятия:
20 июня
- 10:00 — 10:30 церемония открытия;
- 11:00 — 19:00 групповой этап соревнований.
21 июня
- 10:00 — 14:00 групповой этап соревнований;
- 15:00 — 19:00 соревнования в ¼ и ½ финала.
22 июня
- 10:00 — 11:30 матч за 3 место;
- 11:30 — 13:00 матч за 1 место;
- 13:30 — 14:30 церемония закрытия, награждение.
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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.
«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.