Ветераны хоккея отметили 60-летие дворца «Химик» в Воскресенске

Ветераны хоккея, сотрудники ледового дворца «Химик» и почетные гости отметили 60-летие арены 25 сентября во Дворце культуры «Химик» в Воскресенске, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Торжество посвятили 60-летию ледового дворца спорта «Химик» имени заслуженного тренера СССР Н. С. Эпштейна. Глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин и председатель совета депутатов Сергей Матвиенко отметили вклад ветеранов и действующих сотрудников в развитие спорта и вручили награды.

Официальной датой открытия дворца считается 22 сентября 1966 года. В первом товарищеском матче «Химик» победил чешский ЗКЛ из Брно со счетом 5:2. Первые шайбы на арене забросили Юрий Морозов, Анатолий Козлов, Виктор Каштанов и Евгений Егоров. Позднее здесь принимали московский «Спартак», сборные ГДР и Польши, проводили финалы первенства СССР и снимали фильм «Тигры на льду».

Сегодня арена вмещает более 3 тыс. зрителей. Здесь тренируются команды мастеров, женский «Химик», воспитанники спортшколы и участники «Активного долголетия». На площади перед дворцом установлена скульптурная композиция в честь основателей команды — Н. С. Эпштейна, Н. И. Докторова и Н. Ф. Хрипунова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил значимость Ледового дворца в Воскресенске, так как в округе очень популярен хоккей.

«Обращаю ваше (глава Минспорта Подмосковья Дмитрий Абаренов — ред.) внимание, что при поддержке федерального министерства спорта поддержан ряд объектов, в частности, воскресенский большой Ледовый дворец», — сказал Андрей Воробьев.