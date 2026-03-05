Ветеран СВО из Люберец вошел в сборную Подмосковья по волейболу

Ветеран СВО Роман Салихов из городского округа Люберцы выступает за сборную Московской области по волейболу сидя, несмотря на тяжелое ранение. Спортсмен входит в основной состав команды региона и представляет Подмосковье на соревнованиях, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Роман Салихов состоит в Люберецком отделении Ассоциации ветеранов. После ранения, полученного в ходе специальной военной операции, он вернулся к активной жизни и начал заниматься спортом. Сегодня спортсмен регулярно тренируется и защищает честь региона в составе сборной Московской области по волейболу сидя.

«История Романа — это пример невероятной силы духа и любви к жизни. Полученная на СВО инвалидность не помешала ему вернуться к активной жизни и попасть в состав сборной Московской области. Вместо того чтобы отступить перед трудностями, ветеран выбрал спорт и продолжает двигаться вперед», — отметил руководитель местной Ассоциации Александр Кулагин.

Роман входит в основной состав команды. Участие в соревнованиях требует высокой самоотдачи и дисциплины — качества, которые он проявил как на службе, так и в спорте. Его достижения и активная общественная позиция служат примером для молодежи и других ветеранов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе реабилитационных центров в Подмосковье, где помогают бойцам СВО. В том числе построен большой центр для реабилитации слепоглухонемых.

«По реабилитации у нас несколько специальных центров, они завязаны на протезирование, адаптацию, реабилитацию. Такой большой центр работает в Коломне, общая реабилитация у нас в «Ясенках», это в Наро-Фоминске. Сейчас и специалисты, и сами ребята попросили построить многофункциональный бассейн, чтобы проводить различные процедуры», — сказал Воробьев.