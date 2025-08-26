Ветеран СВО из Коломны вошел в состав сборной по паралимпийскому фехтованию

Ветеран СВО из Коломны Сергей Чернов принял участие в состязаниях по паралимпийскому фехтованию, прошедших в спортивном центре «Озеро Круглое». Здесь он прошел отборочные испытания, по результатам которых был включен в состав сборной команды Московской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Теперь Чернов готовится отправиться вместе с командой на всероссийские соревнования по фехтованию среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, которые пройдут в Уфе с 26 сентября. Этот турнир является важным событием для российских паралимпийцев и позволит Сергею продемонстрировать свое мастерство.

Стоит добавить, что совсем недавно Сергей Чернов вместе с земляком Игорем Подустовым стал участником Всероссийского мастерского турнира «Кубок Коломенского кремля» по пауэрлифтингу, военному жиму, армлифтингу, выступив за сборную команду Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья. Оба коломенских героя завоевали тогда «золото» в своих весовых категориях в категории «жим лежа среди лиц с физическими особенностями».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе реабилитационных центров в Подмосковье, где помогают бойцам СВО. В том числе построен большой центр для реабилитации слепоглухонемых.

«По реабилитации у нас несколько специальных центров, они завязаны на протезирование, адаптацию, реабилитацию. Такой большой центр работает в Коломне, общая реабилитация у нас в „Ясенках“, это в Наро-Фоминске. Сейчас и специалисты, и сами ребята попросили построить многофункциональный бассейн, чтобы проводить различные процедуры», — сказал Воробьев.