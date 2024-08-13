Ветеран спорта Можайского округа привез медаль со Всероссийского турнира по пауэрлифтингу

Владимир Яковенко, которому в этом году исполнилось уже 65 лет, в турнире «Жара» выиграл первое место в зачете «ветераны до 110 кг» и занял почетное четвертое место в «абсолютном зачете 40+», с достоинством представив родной город, передает пресс-служба администрации Можайского городского округа.

Турнир, в котором приняли участие более 600 могучих спортсменов не только из 131 города России, но и из других стран, проходил в городе Долгопрудный 11 августа и собрал под своим крылом множество федераций пауэрлифтинга.

В состав турнира вошли федерации WRPF/WEPF/ФЖД/WAF/САР/WSF и ФПР, которые позволяют спортсменам получить звания вплоть до Мастера спорта России международного класса.

Спортсмен уже не первый год держит чемпионство в данной категории и является примером силы, упорства и прекрасной физической формы, участвуя в соревнованиях по пауэрлифтингу в 65 лет.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.