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Велозаезд «Gran Fondo» пройдет по дорогам Можайского и Рузского округов

Ежегодная велогонка Gran Fondo пройдет по дорогам Можайского и Рузского округов. Она станет пятой и заключительной для велосезона 2024. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Велозаезд будет представлен в нескольких вариантах, где каждый сможет выбрать удобную для себя дистанцию и темп:

Первый вариант — Маршрут 30 км

Второй вариант — Маршрут 50 км

Третий вариант — Маршрут 96 км

Четвертый вариант — Гонка 96 км

Узнать подробности каждый желающий от 18 лет.

Вниманию автомобилистов — с 8:00 до 15:00 22 сентября по маршруту Руза-Воронцово-Тетерино-Клементьево-Руза движение автотранспорта будет ограничено для обеспечения безопасности спортсменов.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.