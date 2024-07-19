Велосипедисты Подмосковья победили на Кубке РФ по велоспорту-шоссе спорта лиц с ПОДА

Спортсмены из Подмосковья завоевали четыре золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали финала Кубка России по велоспорту-шоссе спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В классе «Т1-Т2» победу сразу в двух дисциплинах отпраздновал Сергей Сёмочкин. Он показал лучшее время в групповой гонке и в индивидуальной гонке на время.

​Еще один представитель Подмосковья Иван Ермаков дважды стал победителем турнира в классе «С1-С2». Ему также удалось превзойти всех своих соперников в групповой и индивидуальной гонке.

​В классе «Н3-Н5» за сборную Московской области выступал Андрей Евсиков. В индивидуальной гонке на время он финишировал вторым, а в групповом старте замкнул тройку призеров.

Финальные соревнования Кубка России по велоспорту-шоссе спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата состоялись с 12 по 15 июля в городе Тамбов.

Турнир проходил в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.