Велогонщики из Подмосковья выиграли две медали Кубка России

Представители Московской области завоевали две медали на Кубке России по велоспорту на треке. В копилке спортсменов региона «золото» и «бронза», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Среди женщин в дисциплине «гонка по очкам» победительницей Кубка России стала Наталья Абасова. В старте участвовали 15 сильнейших спортсменок России. На второй и третьей позициях финишировали представительницы Москвы.

Ранее Наталья Абасова стала серебряным призером чемпионата России по велоспорту не треке в дисциплине «индивидуальная гонка преследования 2 км».

Среди мужчин в дисциплине «скретч» бронзовую медаль турнира завоевал Степан Курьянов. Победителем и серебряным призером гонки стали московские спортсмены. Еще один представитель Московской области Михаил Фокин остановился в шаге от пьедестала. Борьбу за награды в этой дисциплине вели 20 велогонщиков.

Национальные чемпионат, Кубок, первенство и всероссийские соревнования по велоспорту на треке проходят в Москве с 24 по 26 октября 2024 года на олимпийском велодроме «Крылатское». В программе состязания в дисциплинах: гит с ходу на 200 и 500 м, индивидуальный спринт, кейрин, гонка по очкам, гонка с выбыванием, командная гонка преследования, а также парная гонка преследования. Эти турниры стали завершающими в текущем сезоне на треке.

Соревнования состоялись в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.