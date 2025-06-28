Велогонка Кубок «Крылатские холмы» прошла по Большому кольцу Олимпийской трассы

28 июня в Москве состоялась велогонка Кубок «Крылатские холмы», участники заезда одними из первых прокатились по той самой трассе, на которой соревновались олимпийцы в 1980 году.

«Прежде всего, хочу сказать, что это уникальная трасса. Она строилась к 1980 году для проведения велогонки на Олимпиаде. 40 лет здесь не проводилось никакого ремонта и трасса вышла из нормативного состояния. Нами были получены архивные данные, прежде всего, сам проект, он оцифрован. Мы провели лазерное сканирование состояние трассы, наложили ее проект на текущее состояние и выявили все погрешности», — рассказал журналистам заместитель генерального директора генподрядной организации ООО «Генстрой» Владимир Лукьянов.

Фото - © РИАМО, Сергей Дружинин

Затем специалисты бережно воссоздали трассу, повторив каждый ее уклон точь-в-точь как в 1980-х годах. Лукьянов добавил, что при работах применялась технология холодного рестайлинга. При таком методе специалисты не вывозят демонтированные основания, их перерабатывают на месте при помощи специальной машины. Его вновь уложили по маршруту трассы, а вторым слоем - новое покрытие. Реконструкция легендарной Олимпийской трассы стала возможна благодаря городу.

«В прошлом году закончили часть трассы - малое кольцо. Его протяженность - более 4,5 километров, а в этом году большое кольцо. Это уже совсем другие виражи и подъемы, более крутые спуски. Общая протяженность — около 8 километров», — уточнил Лукьянов.

В этот день посетить легендарную велотрассу пришел участник олимпийской велогонки Анатолий Яркин. Он рассказал, что вместе с другими спортсменами в 1979 году поразился идеально гладкому и ровному покрытию. А также изгибам трассы и ее подъемам и спускам, которые требуют от гонщика быть осторожным.

«Покрытие было точно такое же, как сейчас – идеальное, гладкое. Мы боялись, что пойдет слегка моросящий дождик и мы уплывем куда-нибудь в обочину. Ну, ничего, привыкли. На трассе разгон резкий, резкий поворот, такие вот нюансы. Обычно приезжаешь, а трасса такая: где-то пересеченка, где-то переезды. А это просто получается, что ты едешь как будто вот по паркету, получается шоссейный трек», — рассказал Яркин.

Фото - © РИАМО, Сергей Дружинин

Многие собравшиеся поучаствовать в Кубке «Крылатские холмы» рассказали, что с нетерпением ждали обновления легендарной велотрассы. Не скрывая восторга, после заезда они отмечали, что покрытие стало лучше и комфортнее. И, разумеется, все рады, что Олимпийская велотрасса вернула свой изначальный вид.

В Кубке «Крылатские Холмы» соревновались более 250 спортсменов, которые боролись за призовые места в индивидуальной и парной гонках.

В индивидуальном зачете в абсолютной категории победу одержал Никита Разумов, среди женщин первое место заняла Марина Летаева. В парном зачете лучшее время показали Даниил Сучков и Виктор Сикора. Подробнее ознакомиться с итогами заездов можно по ссылке.

Перед началом соревнования известная российская профессиональная велогонщица Евгения Мудрая провела открытую тренировку, к ней присоединились более 100 человек. Многократная чемпионка и призер чемпионатов Европы и этапов кубка мира поделилась ценными советами и своим опытом с участниками. К открытию Кубка «Крылатские холмы» также присоединились олимпийские чемпионы Юрий Каширин, Анатолий Яркин и Вячеслав Екимов.