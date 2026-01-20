Вечерняя лыжная гонка Акентьева пройдет в Лазутинском парке Одинцово 28 января

Открытая лыжная гонка, посвященная Анатолию Акентьеву, состоится 28 января в Лазутинском парке Одинцовского округа. Для участников подготовят дистанции от 600 метров до 11 километров, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Лазутинском парке культуры, спорта и отдыха 28 января пройдет открытая лыжная гонка, посвященная выдающемуся спортсмену и тренеру Анатолию Акентьеву. Для участников подготовлены дистанции от 600 метров до 11 километров. Возрастные группы разделены на 18 категорий — от детей 2018 года рождения и младше до опытных спортсменов. Дистанция определяется возрастной группой, выбрать другую дистанцию нельзя.

В программе также предусмотрен особый старт «Чемпионских поколений» с участием известных лыжников и биатлонистов. Для регистрации и получения стартового номера участникам необходимо предъявить паспорт и медицинскую справку с разрешением на участие в лыжных гонках.

Онлайн-регистрация открыта, количество мест ограничено. Начало мероприятия в 16:00, награждение победителей финальной дистанции на 11 километров состоится в 19:20. Для гостей будет работать полевая кухня. Лучшие спортсмены получат медали, а все участники смогут забрать майку-номер на память.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.