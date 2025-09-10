Ваня Дркушич не покинет «Зенит» в ближайшее время

Агент 25-летнего словенского защитника «Зенита» Вани Дркушича Младлен Ратковица опроверг слухи о возможном уходе футболиста из петербургской команды в ближайшем будущем, сообщает Metaratings.ru .

«Ваня Дркушич остается в „Зените“. Он полностью сосредоточен на выступлении за клуб. Информация, что Дркушич может покинуть „Зенит“, является ложной и абсолютно не соответствует действительности», — подчеркнул Ратковица.

Ранее в прессе появилась информация о готовности «Зенита» продать Дркушича в ближайшие трансферные окна.

Дркушич является игроком «Зенита» с августа 2024 года и провел за клуб 17 матчей, не отметившись результативными действиями. Контракт между игроком и клубом рассчитан до июня 2029 года. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость защитника в 4 миллиона евро.