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В Зябликово в этом году завершат строительство спорткомплекса «Акварис»

В районе Зябликово в текущем году планируется завершить строительство спорткомплекса «Аквариса», сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

В здании будут оборудованы два бассейна и зал для групповых занятий, создана безбарьерная среда.

Также в этом году закончат обновление филиала № 1 поликлиники № 214, где получают медпомощь больше 70 тысяч москвичей.

Всего за последнее время в районе Зябликово было реализовано множество важных проектов, улучшающих инфраструктуру района и повышающих качество жизни.

Так, уже капитально обновлен международный автовокзал «Красногвардейский» — современный транспортный хаб, откуда отправляется до 360 рейсов в сутки.

Капитально отремонтировали Ледовый центр «Русь». Там специально обновили спортивные залы, раздевалки, бросковую зону для занятий хоккеем.