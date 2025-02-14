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В зимнем фестивале ГТО в Подмосковье приняли участие 15 команд

В ступинской спортивной школе «Ока» состоялся зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди команд предприятий и учреждений городского округа Ступино, сообщает пресс-служба администрации округа.

Соревнования открыл номер ступинских чирлидеров. Юные спортсменки выступили в поддержку участников фестиваля, зарядив их энергией и позитивом.

Ступинским спортсменам вручили знаки ГТО.

В спортивных соревнованиях приняли участие 15 команд. Своих участников представили учреждения образования, сферы молодежной политики, спортивные школы, МФЦ, Росгвардия, Ступинская клиническая больница, Ступинская металлургическая компания, Ступинское машиностроительное производственное предприятие и Ступинский химический завод.

«В этом году много участников. К сожалению, погода не позволила нам в полной мере соответствовать названию фестиваля — пришлось заменить лыжи на бег по стадиону. Здесь собрались настоящие спортсмены, которым нужен любой «движ». В зале они сдают наклоны, отжимания, пресс, также будут соревнования по стрельбе», — рассказала руководитель центра тестирования ГТО Ступино Марина Коротаева.

В программу фестиваля вошло 6 испытаний комплекса ГТО. Участники прошли тесты на гибкость, силу, ловкость и выносливость.

Среди спортсменов — и профессионалы, не раз участвовавшие в соревнованиях, и новички.

«Хочу помочь нашей команде занять призовое место. Раньше принимал участие в соревнованиях по другим видам спорта, на ГТО впервые. К сожалению, в программе фестиваля нет метания. Это один из любимых видов спорта», — поделился участник команды АО «СМК» Дмитрий Капцов.

По итогам соревнований желающие смогут зарегистрировать свои результаты в системе ГТО.

Награждение победителей фестиваля состоится 1 Мая.

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