В Жуковском стартовало первенство Московской области по легкой атлетике среди юниоров

17 июня на стадионе «Метеор» в городском округе Жуковский прошел первый день первенства Московской области по легкой атлетике среди юниоров, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Спортсмены в возрасте до 20 лет из разных городов Подмосковья, среди которых Жуковский, Раменское, Лыткарино, Подольск, Луховицы, Щелково, Клин, Коломна, Балашиха, Домодедово, Серпухов, Шатура, Электросталь, Фрязино, Бронницы, Гжель, Люберцы, Дмитров и Талдом, в течение двух дней соревнуются в разных дисциплинах: в метании копья, диска и молота, толкании ядра, ходьбе на 3000 метров, забегах, прыжках в длину и высоту.

Сегодня соревнования проходят на стадионе «Метеор» с 10:30 до 15:00.

«Приглашаю всех любителей спорта посетить это мероприятие и поболеть за наших атлетов!», — глава Жуковского Андроник Пак.

Напомним, что в прошлом году на первенстве между спортсменами было разыграно 40 комплектов медалей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность реализации программы «50 доступных ФОКов» и напомнил о том, чтобы все введенные в эксплуатацию спортивные объекты работали эффективно.

«(Программа — ред.) „50 умных ФОКов“. Один из национальных приоритетов — это доступность массового спорта. Мы проводим заметные мероприятия в этом направлении. Центральные стадионы и подогрев полей, наши ФОКи (физкультурно-оздоровительные комплексы — ред.), бассейны мы дальше будем строить. Такой запрос есть, и это очевидно», — сказал Воробьев.