В Жуковском состоятся Чемпионат и Первенство России по эстафетам

21 и 22 сентября в Жуковском, на стадионе «Метеор» (ул. Пушкина, д. 3), пройдут чемпионат и Первенство России по эстафетам среди юниоров и юниорок U20, а также юношей и девушек U18. Вход на сорвенования свободный. Прийти посмотреть могут все желающие жители и гости города, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Изначально данные соревнования должны были пройти в Брянске, однако в итоге решением исполкома ВФЛА России местом проведения чемпионата и Первенства России по эстафетам выбран спортивный комплекс «Метеор» городского округа Жуковский. Эстафеты пройдут два дня. В первый день начало соревнований в 12.00, во второй день — в 10.00. Соревноваться будут юноши и юниорки до 21 года, также предусмотрены женская и мужская категории. Участники будут бежать эстафеты 4×800м, 100 м. + 200 м. + 300 м.+ 400 м, 4×100, 4×1500м, 4×400м, 4×200м, 100 м + 200 м + 400 м + 800 м.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.