В Жуковском провели турнир по шахматам для участников СВО

Шахматный турнир «Шахматы для СВОих» прошел 25 февраля во Дворце культуры городского округа Жуковский в рамках празднования Дня защитника Отечества. В соревнованиях участвовали военнослужащие СВО, их семьи и представители общественных организаций, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Турнир состоялся в формате блиц. Перед началом соревнований главный судья Дмитрий Вдовин напомнил участникам правила и рассказал о тактике игры.

Состязание организовали при поддержке ассоциации ветеранов специальной военной операции Жуковского. За шахматные доски сели военнослужащие СВО, их родственники, представители ветеранских и патриотических объединений, депутаты и активисты шахматных клубов.

По итогам партий победителем стал Тимур Хаджимуратов. Второе место занял Михаил Сапачев, третье — Даниил Бережной.

«Важной задачей остается оказание поддержки участникам и ветеранам СВО и их семьям, формирование и развитие патриотизма в обществе, создание пространства для общения и взаимопомощи через шахматные игры, а также популяризация шахмат как средства развития интеллекта, тактики и стратегического мышления», — рассказали организаторы турнира.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.