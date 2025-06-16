В Жуковском прошло Первенство Московской области по легкой атлетике

На территории спорткомплекса «Метеор» прошло Первенство Московской области по легкой атлетике среди юниоров и юниорок до 20 и до 23 лет. Соревнования проходили в Жуковском 12 и 13 июня, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В программе первого дня были: ходьба на 3000 м, забеги на 100 м с барьерами, метание диска, прыжки в высоту, прыжки в длину, забеги на 110 м с барьерами, забеги на 100 м, забеги на 3000 м с препятствиями, метание молота, забеги на 1500 м. В завершение первого дня состоятся финальные забеги на 400 м.

В программе второго дня были: забег на 400 м с барьерами, метание копья, толкание ядра, тройной прыжок, а также забеги на классические дистанции: 200, 800 и 3000 м.

Награждение победителей и призеров пройдет сразу же после завершения соответствующих видов программы.

С 20 по 22 июня 2025 года в Жуковском, на стадионе «Метеор», состоится Кубок России по легкой атлетике. Соревнования будут проводиться в течение трех дней с 9:30 до 13:00. В соревнованиях примут участие более 700 легкоатлетов и разыграют между собой 40 комплектов медалей. Вход свободный.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.