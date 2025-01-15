сегодня в 05:10

В Жуковском прошли соревнования по жиму лежа

В тренажерном зале молодежного центра «Дружба» в Жуковском прошли соревнования по жиму лежа, посвященные памяти Валентины Лапыгиной, сообщили в пресс-службе округа.

Спортсмены соревновались в шести весовых категориях: от 52 до 110 кг. Золотые медали завоевали Иван Паплинов, Виталий Китаев, Артем Хенченко, Максим Дорофеев, Михаил Серяков и Виарел Булгак. Он же стал абсолютным рекордсменом с результатом 180 кг, на 2,5 кг улучшив свое прошлогоднее достижение.

Среди женщин победительницей стала Татьяна Дорофеева.

Победители и призеры соревнований были награждены медалями и почетными грамотами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.