В Жуковском прошли соревнования по жиму лежа в молодежном центре «Дружба»

В турнире приняли участие пятнадцать спортсменов, которые соревновались в шести весовых категориях — от 67,5 до 110 килограммов. Победителями в своих категориях стали Андрей Кирпиченков, Максим Дорофеев, Максим Базулин, Данила Павлов, Иван Позолотин и Виарел Булгак.

Абсолютным рекордсменом соревнований признали Виарела Булгака, который поднял штангу весом 175 килограммов. В женском зачете победу одержала Юлия Суханова.

Победители и призеры получили медали и грамоты. Записаться в кружки и секции молодежного центра «Дружба» можно через портал «Навигатор дополнительного образования Московской области» или по телефону +7 (906) 784-29-80 в будние дни с 14:30 до 20:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.