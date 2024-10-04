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В Жуковском прошли соревнования по дрон-футболу

Соревнования по дрон-футболу прошли в Доме спорта «Метеор» городского округа Жуковский на улице Чкалова в рамках научно-практической конференции, посвященной беспилотным авиационным системам. В них приняли участие учащиеся городских образовательных организациях, сообщила пресс-служба администрации городского округа Жуковский.

В дрон-футболе участвуют летающие квадрокоптеры в защитных экзоскелетах, рассчитанных на столкновения. Игра проходит в специально оборудованном пространстве, где команды пытаются пропустить своего «нападающего» дрона через висящие круглые ворота. Защитники команды стараются помешать сопернику сделать то же самое.

Соревнования по дрон-футболу состоялись в рамках научно-практической конференции на тему «Создания устойчивой экосистемы беспилотных авиационных системам в Подмосковном регионе», проходящей в эти дни в Жуковском на базе технопарка «ЦАГИ».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.