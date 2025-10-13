В Жуковском прошел межрегиональный турнир по шахматам

В Жуковском в Молодежном центре «Дружба» прошел отборочный межрегиональный открытый турнир по шахматам с кубиками DICE CHESS на Кубок Королей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Dice Chess — это необычная и увлекательная игра, в которой к традиционным шахматам добавляют элемент случайности в виде броска игральных костей. Игра превращается в причудливую смесь логики, везения, неожиданности, стратегии, мастерства и импровизации. Турнир стал уникальной возможностью усовершенствоваться в древнейшей интеллектуальной игре и проверить свою удачу.

Главная цель — привлечь как можно больше людей к популяризации этой увлекательной игры.

В Жуковском подобные состязания проходили впервые. Ранее их принимали Москва, Санкт-Петербург, Рязань, Астрахань, Тула и Нижний Новгород. С 2022 года прошло 67 турниров, где приняли участие более 1000 человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.