В Жуковском прошел Кубок России по легкой атлетике

Соревнования длились три дня: 20, 21 и 22 июня. Они проходили на стадионе «Метеор». Более 700 сильнейших легкоатлетов со всей страны приняли участие в Кубке России. Всего за три дня было разыграно 40 комплектов медалей, сообщила пресс-служба администрации городского округа Жуковский.

В первый день спортсмены соревновались беге на 5000 м, на 100 м, метании копья, молота, прыжках в высоту, толкании ядра, беге на 400 м с/б и эстафете 4×100 м.

22 июня в программе была ходьба на 10000 м, прыжки в длину, бег на 1500, 400 и 200 м, метание диска, молота, прыжки с шестом.

В рамках последнего дня Кубка России, легкоатлеты боролись в ходьбе на 10 000 м, тройном прыжке, метании копья, диска, беге на 3000 м с препятствиями, прыжке в высоту, толкании ядра, беге на 800 м, беге на 110, 100 м с барьерами, эстафете 4×400 м.

Все три дня соревнования могли посетить все желающие, вход был свободный.

Турнир в этом году стал не только важным этапом подготовки к национальному чемпионату, но и отборочным стартом для формирования сборной команды Российской Федерации для участия в международных соревнованиях «Кубок сильнейших спортсменов», который пройдет с 11 по 14 июля 2025 года в Бресте (Республика Беларусь).

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