В Жуковском прошел хоккейный матч памяти Валерия Сергеевича Покровского

В Жуковском городском округе, в субботу, 22 ноября, состоялся товарищеский матч между членами хоккейного клуба «Вымпел». Игра была посвящена легендарному тренеру ХК «Вымпел», основателю хоккея в Жуковском — Валерию Сергеевичу Покровскому, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На площадке сошлись команды белых (ветераны 40+) и красных (ветераны 50+), которые когда-то тренировались под руководством Валерия Сергеевича. Игра закончилась со счетом 11:9 в пользу команды.

Валерий Сергеевич Покровский — ветеран труда, работал тренером более 50 лет. В период с 1974 по 1981 год коллектив «Вымпел» успешно представлял город и Московскую область во всесоюзных соревнованиях. В 2008 году Покровскому были вручены диплом и премия, учрежденные Фондом Программы «Новое Поколение». Награжден знаком Федерации хоккея России «За верность хоккею», плакеткой Федерации хоккея Московской области «За вклад в развитие детско-юношеского хоккея». Он являлся одним из наиболее активных детских тренеров-энтузиастов в Московской области.

Помимо этого, команда ветеранов «Вымпел» сейчас участвует в Чемпионате Московской области Юго-Восточного округа среди ветеранов 50+.

Турнир идет восьмой год подряд и проводится с сентября по март. В этом году в нем принимают участие 6 команд из городов: Жуковский, Воскресенск, Лыткарино, Зарайск, Коломна и Луховицы.

На данный момент команда из Жуковского находится на втором месте в турнирной таблице, уступая Воскресенску 2 очка.

На предстоящих выходных «Вымпел» сыграет с Воскресенском на их территории.

Два года подряд команда из Жуковского была чемпионом Московской области Юго-Восточного округа среди ветеранов 50+.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.