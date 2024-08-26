В Жуковском прошел ежегодный футбольный турнир на Кубок главы города

В Жуковском прошел ежегодный футбольный турнир, приуроченный ко Дню города. В турнире на Кубок главы приняли участие 14 команд: жители и сотрудники различных предприятий города, сообщили в местной администрации.

Турнир прошел на футбольном поле спорткомплекса «Метеор» на улице Молодежная, 9.

Первое место заняла команда «World Class Жуковский»,

Второе место — у команды «Байт»,

Третье место заняла команда «ГБУЗ МО „ЖУКОВСКАЯ ОКБ“.

«От всей души поздравляю эти команды с победой. Также хочу поблагодарить всех участников, болельщиков, что поддержали наш турнир. Игра была красивая, интересная и принесла удовольствие всем присутствующим», — прокомментировал глава Жуковского Борис Аубакиров, который вручал кубки, медали и грамоты победителям турнира.

Напомним, что такой турнир проходит ежегодно в рамках Дня города.

В прошлом году по итогам турнира места распределились следующим образом:

По результатам турнира места распределились следующим образом:

1 место — «Альфа-патриот»

2 место- «Жуковская городская больница»

3 место — «Администрация г. о. Жуковский»

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.



