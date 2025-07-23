В Жуковском пройдут чемпионат и первенство России по легкой атлетике среди глухих

С 24 по 27 июля в подмосковном Жуковском на стадионе «Метеор» (ул. Пушкина, д. 3) состоятся Чемпионат России по спорту глухих (легкая атлетика) и Первенство России по спорту глухих среди юниоров, юниорок (до 20 лет), юношей и девушек (до 18 лет). Мероприятие соберет сильнейших спортсменов со всей страны, которые поборются за медали в различных дисциплинах королевы спорта, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Программа соревнований обещает быть насыщенной. В первый день, 24 июля, участники продемонстрируют свои навыки в беге на 100, 400, 1500 и 10 000 метров, прыжках в высоту, толкании ядра, а также в десятиборье. 25 июля на стадионе развернется борьба в беге на 200, 800, 3000 и 5000 метров, прыжках в длину, барьерном беге (100 и 110 м), метании диска, а также в семиборье и десятиборье.

26 июля зрителей ждут зрелищные дисциплины: метание копья, тройной прыжок, бег с барьерами (400 м), метание молота, бег с препятствиями (3000 м), эстафеты 4×100 и 4×400 метров, прыжок с шестом и смешанная эстафета. Завершится турнир 27 июля состязаниями в беге на 5000 метров, барьерном беге (400 м), тройном прыжке, метании молота и эстафетах.

Вход на соревнования свободный, что позволит всем желающим поддержать спортсменов и насладиться зрелищными стартами. Чемпионат и Первенство России по легкой атлетике среди глухих спортсменов – это не только борьба за медали, но и важное событие, способствующее популяризации спорта и инклюзии в обществе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.

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