сегодня в 18:49

В Жуковском пройдет турнир по шахматам с кубиками DICE CHESS

Турнир по шахматам с кубиками Dice Chess в Жуковском состоится 30 августа в молодежном центре «Дружба». Центр находится по адресу: улица Молодежная, 22, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В молодежном центре «Дружба» городского округа Жуковский впервые состоится Шестой отборочный межрегиональный открытый турнир по шахматам с кубиками DICE CHESS на Кубок Королей.

Участие в этом уникальном соревновании могут принять все любители шахмат — от новичков до гроссмейстеров, а также зрители и болельщики.

Dice Chess — это новая и увлекательная игра, которая сочетает традиционные шахматы с элементами случайности и стратегии благодаря использованию кубиков. Это захватывающая смесь азарта и логики, мастерства и импровизации.

Для участия в турнире по шахматам с кубиками Dice Chess необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.