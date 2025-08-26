В Жуковском пройдет турнир по шахматам с кубиками DICE CHESS
Фото - © Федерация Шахмат Дайс Чес Рязанской области
Турнир по шахматам с кубиками Dice Chess в Жуковском состоится 30 августа в молодежном центре «Дружба». Центр находится по адресу: улица Молодежная, 22, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
В молодежном центре «Дружба» городского округа Жуковский впервые состоится Шестой отборочный межрегиональный открытый турнир по шахматам с кубиками DICE CHESS на Кубок Королей.
Участие в этом уникальном соревновании могут принять все любители шахмат — от новичков до гроссмейстеров, а также зрители и болельщики.
Dice Chess — это новая и увлекательная игра, которая сочетает традиционные шахматы с элементами случайности и стратегии благодаря использованию кубиков. Это захватывающая смесь азарта и логики, мастерства и импровизации.
Для участия в турнире по шахматам с кубиками Dice Chess необходимо зарегистрироваться по ссылке.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.
«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.