В Жуковском пройдет турнир по плаванию

В Жуковском городском округе состоится турнир, посвященный Дню города. Соревнования пройдут 29 августа на территории физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном по адресу улица Пушкина, дом 3А. Время проведения турнира - с 10:00 до 12:00, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Принять участие в этом спортивном мероприятии могут взрослые спортсмены от 18 лет и старше.

Для этого необходимо предоставить медицинские справки от дерматолога и терапевта, а также пройти предварительную регистрацию. Регистрация заявок осуществляется до 26 августа включительно. Зарегистрироваться можно через администратора бассейна, который находится по адресу улица Пушкина, дом 3А, или через электронную почту: otdelsportazuk@gmail.com.

Бланк регистрации размещен на сайте администрации по ссылке:https://zhukovskiy.ru/в-жуковском-пройдет-турнир-по-плавани/.

Всю необходимую информацию можно уточнить по телефону: +7(495)556-85-25 доб. 200.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.