В Жуковском пройдет турнир по мини-гольфу

Турнир по мини-гольфу состоится в Жуковском в эту пятницу — 29 августа. Он будет посвящен Дню города, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В мероприятие могут принять участие все желающие, для этого необходимо собрать команду из трех человек. Участие в турнире бесплатное. Вход свободный, как для участников, так и для болельщиков.

Регистрация участников начнется в 13:30, старт турнира — в 14:00.

При возникновении вопросов можно обратиться по телефону: 8 (495) 556 85 28.

Возрастные ограничения 6+

Турнир по мини-гольфу, посвященный Дню города проходит ежегодно. В этом году городскому округу Жуковский исполнилось 78 лет.

Помимо мини-гольфа в честь Дня города в Жуковском будет организовано еще несколько спортивных мероприятий: 29 августа также пройдет турнир по плаванию, а 30 августа состоится турнир по футболу и праздничный забег.

Вход на все спортивные события бесплатный.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.