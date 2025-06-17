В Жуковском пройдет Кубок России по легкой атлетике

С 20 по 22 июня в Жуковском, на стадионе «Метеор» по адресу ул. Пушкина, 3, состоится Кубок России по легкой атлетике. В рамках соревнований лучшие спортсмены страны определят сильнейших в каждой дисциплине. Кубок будет проводиться в течение трех дней, каждый день с 9:30 до 13:00, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Вход на стадион свободный. Приглашаются все желающие поболеть за спортсменов.

В соревнованиях примут участие более 700 легкоатлетов и разыграют между собой 40 комплектов медалей. Соревнования будут транслироваться на федеральном канале Матч ТВ, а также в социальных сетях Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация легкой атлетики» (далее — ВФЛА).

Помимо спортивных состязаний участников ждет насыщенная культурная программа: розыгрыши призов, увлекательные интерактивные шоу, возможность пообщаться со звездами легкой атлетики и много других интересных активностей.

Возрастные ограничения 6+.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.