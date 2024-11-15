В Жуковском наградили победителей фестиваля «Ворошиловский стрелок»

Победителей и призеров муниципального этапа всероссийского фестиваля «Ворошиловский стрелок» чествовали в Жуковском, сообщили в пресс-службе округа.

Наградили юных жуковчан, победивших и занявших призовые места в фестивале. Всего в нем приняли участие 27 обучающихся в возрасте 14-15 лет из девяти школ города. Соревнование проходило по двум дисциплинам: пулевая стрельба и метание на дальность.

На награждении присутствовала заместитель главы — начальник управления образования городского округа Жуковский Жуковского Ольга Алферова, местные депутаты, представители жуковского отделения Комитета семей воинов Отечества, а также участники специальной военной операции, которые пообщались с ребятами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Андрей Воробьев также сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.