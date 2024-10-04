В Зарайске стартует первенство по хоккею среди ветеранов

В это воскресенье на арене Зарайского ледового спортивного комплекса открывается первенство Московской области по хоккею среди ветеранов, чей возраст превышает 50 лет. Этот спортивный праздник станет настоящим событием для настоящих ценителей и любителей хоккея, которые с радостью окунутся в атмосферу здоровой конкуренции и командного единства, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В первом матче сойдутся команды хоккейного клуба «Серебряные Осетры» из Зарайска и ХК «Вымпел» из Жуковского. Начало игры запланировано на 15:10.

Во втором матче сойдутся команды ХК «Луховицы» из Луховиц и ХК «Коломна» из Коломны. Начало игры запланировано на 18:05.

«Зрителей ожидает захватывающее противостояние, где ветераны продемонстрируют не только свое мастерство, но и невероятную страсть к хоккею. Это событие обещает стать настоящим праздником хоккея, который объединит не только игроков, но и всех любителей этого великолепного вида спорта. Каждый сможет насладиться атмосферой дружбы и соперничества, которая наполнит Зарайск в этот день», — рассказалиорганизаторы.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.