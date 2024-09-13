В Зарайске состоятся два матча второго тура первенства по хоккею

В Зарайске в ледовом спортивном комплексе состоятся два матча второго тура первенства по хоккею. 14 сентября на ледовой арене пройдут встречи команд юношей 2011 и 2015 годов рождения, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Команда 2011 года рождения сыграет с командой из Балашихи — ХК «Технопул». Начало матча в 12:00. Команда 2011 года рождения готова к борьбе и постарается продемонстрировать все свои лучшие качества в этом противостоянии.

Команда 2015 года рождения встретится с гостями из Нахабино — ХК «Баума». Начало матча в 15:30. Противники из Нахабино представляют серьезную конкуренцию, и первые шаги в этой встрече будут определяющими.

В ежегодном обращении к жителям Московской области губернатор Андрей Воробьев уделил особое внимание здоровому образу жизни и развитию спортивной инфраструктуры.

«В Подмосковье много знаменитых спортивных школ, сильная подготовка по самым разным видам спорта. Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы, запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания — в Чехове, Ступине, Балашихе, Королеве. Ранее это было сделано в Домодедове. Везде есть огромный запрос на модернизацию спортивной инфраструктуры. Эту программу мы обязательно будем реализовывать дальше, плюс наполнять спортивный календарь», — сказал Андрей Воробьев.