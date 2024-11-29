В Зарайске состоится турнир по мини-футболу
Фото - © МАУ Дворец спорта "Зарайск"
1 декабря во Дворце спорта «Зарайск» пройдет долгожданный турнир по мини-футболу, приуроченный к «Дню рождения ДС Зарайск», передает пресс-служба администрации муниципалитета.
В турнире выступят следующие команды:
- ДС Зарайск;
- Спарта (Зарайск);
- Аксеново (Луховицы);
- Феникс (Луховицы);
- Фаворит (Коломна);
- Торпедо (Озеры).
Начало турнира в 10:00. Это отличная возможность насладиться захватывающими матчами и стать частью спортивного праздника.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.
«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.