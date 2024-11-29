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В Зарайске состоится турнир по мини-футболу

1 декабря во Дворце спорта «Зарайск» пройдет долгожданный турнир по мини-футболу, приуроченный к «Дню рождения ДС Зарайск», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В турнире выступят следующие команды:

ДС Зарайск;

Спарта (Зарайск);

Аксеново (Луховицы);

Феникс (Луховицы);

Фаворит (Коломна);

Торпедо (Озеры).





Начало турнира в 10:00. Это отличная возможность насладиться захватывающими матчами и стать частью спортивного праздника.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.