В Зарайске прошло спортивное мероприятие «Спорт для всех»

8 и 9 февраля в Зарайском центральном парке культуры и отдыха Центра досуга «Победа» прошло незабываемое событие для жителей и гостей города Зарайск. Это мероприятие собрало множество любителей активного образа жизни и стало настоящим праздником спорта, который привлек людей всех возрастов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В субботу участники могли насладиться разнообразными активностями. Одной из самых популярных была тематическая семейная фотосессия на фоне яркой фотозоны, оформленной спортивным инвентарем. Каждая семья имела возможность запечатлеть свои яркие моменты, создавая незабываемые воспоминания. Также прошел мастер-класс по аэробике, который был открыт для всех желающих. Профессиональные тренеры показали различные упражнения, которые помогли участникам зарядиться энергией и позитивом. Интерактивно-познавательная программа на спортивную тематику привлекла внимание и позволила узнать много нового о спорте и его значении для здоровья.

В воскресенье мероприятие продолжилось с новой энергией. Утро началось с семейной зарядки на свежем воздухе, что позволило всем участникам настроиться на активный день. Затем состоялась спортивная эстафета, в которой приняли участие как дети, так и взрослые. Команды проявили свои навыки, соревнуясь в дружеской атмосфере. Завершением насыщенного дня стала чайная станция, где гости могли насладиться горячим чаем из самовара и вкусными тарталетками с вареньем. Это стало отличным способом отдохнуть и пообщаться после активных мероприятий.

«Благодарим всех, кто принял участие в этом незабываемом мероприятии! Мы были рады видеть вас и с нетерпением ждем новых встреч на следующих спортивных событиях», — отметили организаторы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.