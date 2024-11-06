сегодня в 10:29

В Зарайске прошло первенство округа по баскетболу ко Дню народного единства

В универсальном зале дворца спорта «Зарайск» состоялось Открытое первенство городского округа по баскетболу. Встретились команды из Зарайска и Рязани, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

С приветственным словом к участникам обратился директор Дворца спорта «Зарайск» Александр Енюшкин. Он отметил, что проведение подобных мероприятий способствует объединению нашего многонационального и многокультурного народа.

В течение первенства каждая из команд должна была провести встречи со всеми соперниками. По итогам сыгранных матчей первое место и золотые медали завоевали баскетболисты команды «ИГУАНА», представляющие дворец спорта «Зарайск». На втором месте оказался молодёжный состав «ИГУАНЫ-2», а бронзовые медали отправились в Рязань вместе с командой «Old School».

Между играми прошли конкурсы баскетбольного мастерства. В номинации «Штрафной бросок» лучшим стал Баев Антон из команды «ИГУАНА». В дуэлях «Трехочковых» победную точку в дальнобойной перестрелке поставил Николаев Артем из той же команды.

Лучшим игроком первенства заслуженно стал Николаев Артем, демонстрировавший результативную игру на протяжении всего соревнования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей всей РФ с Днем народного единства. России приходится проходить через многие испытания. Однако жители Московской области и других регионов объединяются, чтобы защищать интересы страны, отметил губернатор.

«Желаю всем жителям Московской области и нашей большой страны благополучия и процветания», — подчеркнул губернатор.