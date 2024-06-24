сегодня в 11:08

В Зарайске прошел областной семинар для спортивных судей по шахматам

Во Дворце спорта «Зарайск» 12 человек из Зарайска, Озер, Ступино, Каширы, Гжели, Луховиц и Коломны выразили желание получить или подтвердить свою судейскую категорию — от юного судьи до судьи второй категории. Об этом сообщает администрация г. о. Зарайск.

Лекторами были спортивные судьи всероссийской категории Михаил Кличев и Дмитрий Коненкин. Они подробно разобрали множество вопросов по правилам шахмат, рассказали о нормах, требованиях и условиях получения спортивных разрядов и судейских званий, об организации турниров федерации шахмат России и турниров с обсчетом рейтинга ФИДЕ и многом другом.

Затем все участники семинара сдали итоговый тест, который состоял из 40 вопросов. Все успешно справились с тестом.

Подобные семинары в Зарайске проходят на регулярной основе. По мере поступления заявок будет сформирован график следующих судейских семинаров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.