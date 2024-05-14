В Зарайске 19 мая пройдет традиционный всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ»

​Городской округ Зарайск 19 мая станет центральной площадкой в Подмосковье самого масштабного полумарафона России с синхронным стартом — «ЗаБег.РФ», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Трасса в Зарайске проведет спортсменов по известным достопримечательностям города: Зарайский кремль, Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы, Водонапорная башня постройки 1916 года, Церковь Ильи Пророка, а также Церковь Троицы Живоначальной.

​Старт и финиш будет организован на площади у мемориала «Вечный огонь». Также для гостей и болельщиков будет оборудована яркая фан-зона с развлекательной интерактивной программой для зрителей всех возрастов.

Участникам предстоит преодолеть четыре дистанции: 1 км, 5 км, 10 км и 21.1 км. Традиционно каждый спортсмен получит футболку, брендированный мешок, стартовый пакет, памятную медаль на финише и подарки от партнеров мероприятия.

В этом году полумарафон «ЗаБег.РФ» состоится уже в восьмой раз и снова объединит всю страну. Единовременный старт будет дан в 85 субъектах России, от Камчатки до Калининграда ровно в 9:00 по московскому времени в 11 часовых поясах. Более того, спортивное событие проходит в рамках международного полумарафона OneRun, который суммарно соберет свыше 160 тыс. любителей бега и пройдет в таких странах, как: Россия, Бразилия, Китай, ОАЭ, Катар, Сербия, Пакистан, Камерун, Непал, Египет, Бахрейн, Белоруссия, Киргизия, Армения, Узбекистан и Таджикистан.

Мероприятие состоится при поддержке федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.