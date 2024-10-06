В забеге ко Дню Подольска приняло участие 400 человек

Около 400 человек приняли участие в легкоатлетическом забеге ко Дню города, который состоялся в лесопарке «Дубровицкий лес», сообщили в пресс-службе округа.

В соревнованиях приняли участие дети в возрасте от 6 до 15 лет на дистанции 800 метров, взрослые в возрасте старше 16 лет на дистанции 5 километров.

Все участники получили медали, среди взрослых призёров разыграли 6 кубков.

Для участников и гостей мероприятия организовали полевую кухню с кашей, где все желающие могли восстановить силы после забега.

Год назад торжественно открылась спортивная зона лесопарка. Всё это время лыжероллерной и лыжной трассами успешно пользуются как профессионалы, так и любители активного образа жизни. Также для посетителей работают парковка, точка проката, кафе, а для воспитанников лыжной школы — административное здание с раздевалками.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.