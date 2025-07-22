В Воскресенске состоялся шахматный турнир

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В Воскресенском шахматном клубе состоялся праздничный турнир, посвященный международному дню шахмат. В нем приняли участие 48 участников в возрасте от 7 до 80 лет из Москвы и Подмосковья. Соревнования проходили по швейцарской системе в семь туров с контролем времени 10 минут и добавлением 5 секунд на ход каждому сопернику, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Более четырех часов продолжалось шахматное противостояние. В игровом зале царили порядок и неукоснительное соблюдение шахматных правил под наблюдением главного судьи турнира Игоря Ковпака и его заместителя Сергея Романова.

В итоге победителем стал опытный Рашид Кузахмедов из села Конобеево городского округа Воскресенск, второе место — у Тиграна Степанянца из Москвы, третье — у вице-чемпиона Воскресенска Владимира Шорина.

Лучшей среди девушек стала Анастасия Зинякова из города Белоозерский городского округа Воскресенск. Среди ветеранов и молодых шахматистов призовые места также у воскресенцев Александра Кожухова и Льва Эрлиха.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.

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