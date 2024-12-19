В Воскресенске прошло первенство по самбо среди юношей и девушек

В Воскресенске в рамках партийного проекта «Единой России» «Zа Самбо» в спортивном зале МОУ «Гимназия № 1» прошло первенство по самбо среди юношей и девушек, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В соревнованиях приняли участие более 50 спортсменов из пяти коллективов городского округа. Первенство позволило ребятам проявить свою ловкость и силу, а также получить ценный соревновательный опыт. Молодогвардейцы и сторонники партии координировали участников на площадке.

Самбо на протяжении многих лет является одним из самых популярных видов спорта по всей стране. Воскресенские партийцы и сторонники активно работают над развитием данного вида единоборств и способствуют увеличению количества спортивных залов на территории города, а также поддерживают тренеров и молодых спортсменов.

«Проект „Zа Самбо“ позволяет не только приучать детей к здоровому образу жизни и улучшать физическую форму, но и воспитывать морально-нравственные качества — уважение к старшим, родителям, педагогам, прививать любовь к Родине и патриотизм», — отметил президент федерации самбо, член депутатского объединения «Единая Россия» в Совете депутатов Андрей Баранов.

Также в рамках реализации партийного проекта «Za самбо» в Воскресенске проходят показательные уроки, на которых самбисты с гордостью демонстрируют свои навыки в данном виде спорта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.