В Воскресенске прошли соревнования по военно-прикладным видам спорта

В физкультурно-спортивном центре «Новое поколение» городского округа Воскресенск прошли соревнования по военно-прикладным видам спорта, которые собрали участников, стремящихся продемонстрировать свои навыки и знания в различных дисциплинах. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Соревнования, приуроченные ко Дню защитника Отечества, включали в себя неполную разборку и сборку автомата Калашникова АК-74, стрельбу из пневматической винтовки, набивку магазина патронами и проверку знаний воинских званий.

Участники проявили отличные навыки, демонстрируя свою подготовленность и стремление к победе, за что были награждены дипломами и сладкими подарками. Кубок победителя соревнований забрал Артем Опольский.

Такие соревнования не только способствуют развитию военно-прикладных навыков, но и укрепляют дух товарищества и взаимопомощи. Также воспитанники центра регулярно принимают участие в различных спортивных соревнованиях, где занимают призовые места.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе очень важно завершить строительство всех спортивных объектов.

«Нам очень важно все спортивные объекты, которые строятся, завершить. Вы знаете, что большая работа ведется по реконструкции центральных стадионов наших городов и большой запрос у жителей на дальнейшую модернизацию: бассейн, ледовые арены», — сказал Воробьев.