В Воскресенске прошел шахматный турнир

Турнир стал ярким примером того, как спорт может объединять людей, способствовать укреплению гражданской сплоченности и развитию межнационального взаимодействия. Шахматы, как известно, не знают границ и языковых барьеров, они понятны всем, кто знаком с правилами этой древней игры.

«Целью мероприятия было не только выявление сильнейших шахматистов, но и патриотическое воспитание, формирование уважительного отношения к истории и культуре России. Участники турнира не только демонстрировали свои навыки, но и общались, делились опытом, заводили новые знакомства», — отметил депутат совета депутатов г.о Воскресенск Андрей Баранов.

Победители и призеры турнира были награждены грамотами и памятными призами.

1 место — Лев Эрлих;

2 место — Ева Жаворонков;

3 место — Евгения Щербак.

Однако главным призом для всех участников стало ощущение причастности к большому и важному делу — укреплению единства и согласия в обществе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.