В Воскресенске открыли новый стадион «Горняк» в 2024 году

В нынешнем году в Воскресенске открыли новый стадион «Горняк». Проект реализован благодаря народной программе партии «Единая Россия» и государственной программе «Спорт Подмосковья». Об этом сообщает пресс-служба секретаря Местного отделения партии, главы округа Воскресенск Алексея Малкина.

Футбольное поле с искусственным покрытием, зрительские трибуны вместимостью свыше 200 мест, оборудованные скамейки для запасных игроков и судей, теплые комфортные раздевалки для спортсменов и яркие прожекторы освещения всей площадки — всё это теперь есть на новом стадионе. Также здесь смогут тренироваться и воскресенские легкоатлеты — вокруг футбольного поля оборудованы беговые дорожки.

Денежные средства на строительство стадиона спорткомлекса «Горняк» были выделены из бюджета Московской области и бюджета городского округа Воскресенск и составили более 52 млн рублей.

«Уверен, что „Горняк“ станет центром притяжения футбольных болельщиков не только микрорайона Лопатинский, но и всего округа. Поздравляю всех любителей спорта и профессионалов с этим значимым событием. А нашим футболистам желаю красивых голов и громких побед, пусть новый стадион станет для этого добрым предвестником», — сказал глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.