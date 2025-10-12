В Воскресенске открыли чемпионат России по хоккею среди женских команд

В Ледовом дворце спорта «Химик» города Воскресенск открыли чемпионат России по хоккею среди женских команд сезона 2025 — 2026, сообщили в пресс-службе местной администрации.

«Вместе с нашим знаменитым олимпийским чемпионом Александром Черных и директором „Центра спортивной подготовки по игровым видам спорта № 8“ Максимом Бурцовым провели символическое вбрасывание шайбы и дали старт соревнованиям», — отметил глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин.

Городской округ Воскресенск в этом году впервые представляет уникальная команда «Торнадо» — результат слияния хоккейного клуба из подмосковного Дмитрова, многократного чемпиона страны и обладателя Кубка России, и воскресенской команды «7.62». Команда объединила лучших игроков обеих коллективов, став одной из самых сильных в российском женском хоккее.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, в Московской области школьные стадионы открыли для жителей, это позволило большему числу людей предоставлять услуги по занятиям спортом.

«Очень важный проект был нами реализован — это школьные стадионы. Специфика заключается в том, что школьный стадион часто работает в дневное время, вечером — реже, а уж летом часто можно увидеть, что он не работает», — отметил Воробьев.