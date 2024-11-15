В воскресенье в Клину состоится матч Национальной Студенческой Хоккейной Лиги

17 ноября в Ледовом дворце имени Валерия Харламова в Клину состоится захватывающий хоккейный матч. В 19:15 на ледовую арену выйдут команды Национальной Студенческой Хоккейной Лиги, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Клин будет представлять команда РГСУ-КС, а их соперниками станут хоккеисты из Мытищ — команда ПроСВет.

В этом сезоне городской округ Клин представляют сразу две хоккейные команды — РГСУ-КС и РГСУ-КЛИН. Последняя команда уже продемонстрировала отличные результаты, выиграв все пять матчей на старте сезона и набрав максимальное количество очков — 15 из 15 возможных.

Стоит отметить, что первая студенческая хоккейная команда в Клину была создана летом 2023 года по инициативе руководителей Студенческой хоккейной лиги Москвы и Московской области и при поддержке Главы городского округа Клин Алены Дмитриевны Сокольской.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Андрей Воробьев также сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.