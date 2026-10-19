В Волоколамске провели семейные эстафеты на льду ко Дню отца

Около 20 семей приняли участие в спортивном празднике ко Дню отца, который прошел 18 октября на ледовой арене ФОК «Лидер» в Волоколамске, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Праздник начался с разминки под музыку. Затем дети и папы разделились на две команды и соревновались в скоростных эстафетах: вели шайбу клюшкой «змейкой» между конусами, катили по льду большой фитбол и собирали разбросанные шайбы быстрее соперников. По итогам состязаний победила дружба.

«В подобном празднике участвуем первый раз. Я сам еще только осваиваю коньки, но сыновья не дали спасовать: старший Данила и младший Кирилл, юный хоккеист, уверенно вели команду вперед. Мама Анна поддерживала нас с трибун. Рад, что в Волоколамске организовывают такие мероприятия — это лучший способ провести День отца — вместе с семьей, на спорте и с отличным настроением», — поделился участник Сергей Сергеевич Воробьев.

На награждении медали сначала вручили юным участникам, а затем дети надели их на своих пап. Праздник завершился общей фотографией и чаепитием со сладостями.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.