В Волоколамске прошло спортивное мероприятие

Мероприятие прошло во Дворце спорта «Лама» в рамках акции «День добрых дел». В соревнованиях приняли участие учащиеся школ Волоколамского округа, их родители и педагоги, передает пресс-служба администрации городского округа.

Разделившись на группы, им предстояло пройти ряд испытаний, где каждый проявил ловкость, внимательность и навыки командной игры.

«Такие мероприятия не только сближают родителей и детей, но и передают подрастающему поколению представления об истинных семейных ценностях, приобщают к здоровому образу жизни. 2024 год наш президент объявил Годом семьи, поэтому особое значение уделяем поддержанию и сохранению семейных ценностей», — рассказала временно исполняющая полномочия главы Волоколамского округа Наталья Козлова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.