В Волоколамске прошел велозаезд Gran Fondo на 2000 участников

Велозаезд серии Gran Fondo Russia прошел 7 июня на автодроме Moscow Raceway в Волоколамском округе. На старт вышли около 2000 человек, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Участникам предложили дистанции 30, 60 и 100 километров. Трассы пролегали по автодрому Moscow Raceway, который уже несколько лет принимает этапы серии в Подмосковье. Также состоялись детские старты: юные спортсмены преодолевали от одного до шести кругов по автодрому.

Результаты опубликованы на официальном сайте Gran Fondo Russia. Первый старт сезона — Gran Fondo Gravel Race — прошел 31 мая в парке Малевича в Одинцовском округе и собрал более 350 участников. Взрослые преодолели дистанции 80, 50 и 20 километров, а также отдельную гонку на 80 километров для гравийных велосипедов. Дети выступили на дистанциях 5, 10 и 15 километров.

В новом сезоне в Московской области запланированы пять этапов серии. После Волоколамска заезды примут Можайск 14 июня, Серпухов 23 августа и Руза 20 сентября. По итогам всех стартов в формате «гонка» на дистанциях 60 и 100 километров разыграют Кубок Gran Fondo Московской области среди мужчин и женщин в абсолютном зачете.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.